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ВТБ увеличила свою долю в Санкт-Петербургской бирже
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Группа ВТБ увеличила свою долю акций в Санкт-Петербургской бирже до 10,77% с 5%, следует из материалов банка. "Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие... ПРАЙМ, 31.05.2021
санкт-петербургская биржа, втб, новости, финансы, рынки, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Группа ВТБ увеличила свою долю акций в Санкт-Петербургской бирже до 10,77% с 5%, следует из материалов банка.
"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 142 608 / 5,00001%…. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 307 181 / 10,77014%", — говорится в сообщении.
Группа ВТБ 19 апреля текущего года приобрела 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи у ассоциации "НП РТС" — основного акционера биржи. Ранее также торговая площадка сообщала, что Совкомбанк увеличил долю в капитале Санкт-Петербургской биржи до 12,93%, а Amereus Group вошла в состав акционеров с долей 5,54%.
Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.