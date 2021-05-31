МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Группа ВТБ увеличила свою долю акций в Санкт-Петербургской бирже до 10,77% с 5%, следует из материалов банка. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ с начала года выросла в 1,7 раза

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 142 608 / 5,00001%…. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 307 181 / 10,77014%", — говорится в сообщении.

Группа ВТБ 19 апреля текущего года приобрела 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи у ассоциации "НП РТС" — основного акционера биржи. Ранее также торговая площадка сообщала, что Совкомбанк увеличил долю в капитале Санкт-Петербургской биржи до 12,93%, а Amereus Group вошла в состав акционеров с долей 5,54%.

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.