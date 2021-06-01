МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Госдолг России, уровень которого приблизился в первом квартале к 20 триллионам рублей, продолжит расти до конца текущего года, но останется на безопасном для финансово-экономической системы России уровне, заявила РИА Новости вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

"Значение государственного долга Российской Федерации в первом квартале 2021 году находится в пределах бюджетных проектировок Минфина России. Ожидаемый уровень госдолга в текущем году может возрасти до 20,4% ВВП с последующим подъемом до 21,4% ВВП в 2023 году в соответствии с действующими бюджетными проектировками", – сказала Каплинская.

Счетная палата РФ во вторник опубликовала оперативный доклад: согласно этим данным, государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил 19,7 триллиона рублей, или 17% ВВП. Банк России допускает возврат ВВП к уровню до пандемии к середине года

"Текущее значение государственного долга, а также его динамика не представляют существенных рисков для российский финансово-экономической системы. Во-первых, необходимо отметить сохранение значительных объемов резервов, которые могут быть задействованы при существенном ухудшении ситуации", — сказала эксперт. Например, она напомнила, что объем ФНБ на 1 мая составил 13,8 триллиона рублей, а в случае роста рисков финансовой стабильности к поддержанию устойчивости подключится Банк России.

"Во-вторых, важно отметить, что уровень госдолга России по отношению к ВВП по-прежнему является одним из самых низких среди развивающихся и развитых экономик", — напомнила Каплинская. Согласно данным Института международных финансов (IIF), по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%. Наибольший уровень госдолга сохраняется среди развитых стран: Япония — 227,3%, Великобритания — 133,1%, США — 128,6%, еврозона — 120,4%.

"Текущий уровень госдолга России является достаточно комфортным для дальнейшего социально-экономического развития и не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны", — уверена эксперт.