МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Экс-депутат нижней палаты парламента РФ Сергей Шашурин пожаловался в полицию на то, что с его счета в Сбербанке пропали $182 миллиона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что Шашурин заявил полицейским, что в прошлом 2020 году открыл в отделении банка на Волгоградском проспекте валютный счет. Теперь там ему заявили, что такого счета не существует.

Полицейские начали проверку, отметил собеседник агентства.

Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.

Сергей Шашурин занимал пост депутата Госдумы второго и третьего созывов. Он был заместителем председателя комитета по экологии, членом комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией.

В феврале 2005 года Шашурин был приговорен к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД республики Татарстан, однако позже Верховный суд отменил этот приговор.

В августе 2005 года суд признал Шашурина виновным по другому делу: о мошенничестве на 37 миллионов рублей. Ему назначили семь лет колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до четырех лет.