МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. По мере того как экономика переходит в онлайн, цифровые валюты станут будущим финансовых систем, в том числе для России. Об этом рассказала глава Центрального банка Россия Эльвира Набиуллина в интервью CNBC. Набиуллина назвала санкции США "постоянным риском" для России

"Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел… Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики",- подчеркнула Набиуллина.

Напомним, в конце 2021 года будет создан прототип цифрового рубля. ЦБ планирует, что станет его эмитентом. Доступ к своему кошельку, где будут храниться деньги, клиенты получат через мобильное приложение банка. Что же касается непосредственного тестирования платформы цифрового рубля, то оно пройдет в течение 2022 года.