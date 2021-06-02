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2021
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Набиуллина рассказала о перспективах цифровых валют
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По мере того как экономика переходит в онлайн, цифровые валюты станут будущим финансовых систем, в том числе для России. Об этом рассказала глава Центрального банка Россия Эльвира... ПРАЙМ, 02.06.2021
цифровой рубль, цифровая валюта, эльвира набиуллина, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. По мере того как экономика переходит в онлайн, цифровые валюты станут будущим финансовых систем, в том числе для России. Об этом рассказала глава Центрального банка Россия Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.
"Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел… Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики",- подчеркнула Набиуллина.
Напомним, в конце 2021 года будет создан прототип цифрового рубля. ЦБ планирует, что станет его эмитентом. Доступ к своему кошельку, где будут храниться деньги, клиенты получат через мобильное приложение банка. Что же касается непосредственного тестирования платформы цифрового рубля, то оно пройдет в течение 2022 года.