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Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос более чем вдвое
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Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в марте вырос более чем в 2 раза по сравнению с февралем и составил 1,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. "В... ПРАЙМ, 02.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в марте вырос более чем в 2 раза по сравнению с февралем и составил 1,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"В марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос более чем в 2 раза и составил 1,5 миллиарда долларов. При этом рост чистого спроса в основном был обусловлен существенным (в 2,7 раза) ростом спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он увеличился на 29%", — сказано в материалах.
Россияне увеличили объем покупки наличной валюты в банках на 15% — до 1,4 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 14% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 18%. С валютных счетов физлица сняли 3,1 миллиарда долларов — на 82% больше, чем в феврале.
Продано банкам было 1,1 миллиарда долларов наличной иностранной валюты (рост на 43%). Продажи долларов выросли на 48%, евро — на 29%. На валютные счета физлица положили 1,9 миллиарда долларов наличной иностранной валюты — на 33% больше, чем месяцем ранее.