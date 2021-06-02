МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в марте вырос более чем в 2 раза по сравнению с февралем и составил 1,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"В марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос более чем в 2 раза и составил 1,5 миллиарда долларов. При этом рост чистого спроса в основном был обусловлен существенным (в 2,7 раза) ростом спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он увеличился на 29%", — сказано в материалах.

Россияне увеличили объем покупки наличной валюты в банках на 15% — до 1,4 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 14% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 18%. С валютных счетов физлица сняли 3,1 миллиарда долларов — на 82% больше, чем в феврале. Турагенты предупредили о рекордном росте цен на курортах России летом

Продано банкам было 1,1 миллиарда долларов наличной иностранной валюты (рост на 43%). Продажи долларов выросли на 48%, евро — на 29%. На валютные счета физлица положили 1,9 миллиарда долларов наличной иностранной валюты — на 33% больше, чем месяцем ранее.