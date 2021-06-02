МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с находящимся в Москве президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом актуальные вопросы взаимодействия РФ с ВБ, в частности, перспективы финансирования модернизации экономики РФ, социальной сферы и инфраструктуры, и заявил, что страна готова способствовать повышению эффективности деятельности ВБ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с находящимся в эти дни в Москве президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы участия Банка в модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширении использования цифровых технологий", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности, направленной на содействие международному развитию, и готова этому всячески способствовать. Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.

Отмечается также, что рассмотрена тема сотрудничества по ряду других вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом, в частности, борьбу с бедностью и климатическую повестку.