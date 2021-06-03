С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров 11 июня рассмотрит повышение ключевой ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта, вероятность ее сохранения на уровне в 5% годовых меньше, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Путин: российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в четверг сообщила РИА Новости, что на заседании совета директоров 11 июня регулятор рассмотрит возможность повышения или сохранения ключевой ставки.

"Думаю, что эти варианты будут на столе (повышение на 0,5 или 0,25 процентного пункта — ред.). Вот те варианты, которые мы в последнее время рассматривали. Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандартный шаг в 25 базисных пунктов и, может быть, обсудим 50 базисных пунктов", — сказала Юдаева в кулуарах ПМЭФ-2021.

Она отметил, что нужно очень внимательно оценивать все факторы при принятии решения по ставке, и инфляционные тренды смотреть "не только с точки зрения общих цифр, но и с точки зрения того, как они раскладываются на временные и постоянные факторы и какое влияние все это имеет на инфляционные ожидания".

Банк России в апреле второй раз подряд повысил ключевую ставку, при этом в апреле шаг повышения составил сразу 0,5 процентного пункта. Регулятор объяснил такой шаг, в том числе, повышенными инфляционными ожиданиями. При этом ЦБ начал публиковать прогноз ключевой ставки в среднем за год. Так, в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году — 5,3-6,3%, а в 2023 году — 5-6% годовых.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.