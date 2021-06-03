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2021
https://1prime.ru/finance/20210603/833839346.html
В Госдуме планируют принять закон о налогообложении криптовалют осенью
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Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "С налогообложением... ПРАЙМ, 03.06.2021
налог, госдума, биткоин, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"С налогообложением (криптовалют — ред.) я рассчитываю, что мы осенью примем закон", — сказал Аксаков, выступая на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.