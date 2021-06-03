С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Токен Baby Shark подскочил в цене в три раза после твита Илона Маска

"С налогообложением (криптовалют — ред.) я рассчитываю, что мы осенью примем закон", — сказал Аксаков, выступая на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.