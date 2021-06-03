С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ — при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"За коммуналку, кстати, законопроект идет, очень долго обсуждается. Мы, кстати, поддерживали, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но тогда кто-то должен платить, и ресурсные организации могут заключать договор с банками и платить, на самом деле, вместо того, чтобы заключать тысячи договоров. Этот вопрос надо решать", — сказала она, выступая на ПМЭФ-2021

"Это требует наведения порядка, но не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник покрытия, это надо честно себе сказать. Сейчас эти сервисы развиваются так быстро, что, наверное, нужно посмотреть, действительно, где может быть бесплатно, кто на себя возьмет эти затраты", — добавила глава регулятора. ВТБ и "Дом.РФ" создадут программу ипотечной поддержки в регионах

Предложения об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ для населения звучали ранее уже неоднократно, в частности, с такой идеей выступили в Госдуме. По мнению участников финрынка и профильных банковских ассоциаций, обнуление тарифов только спровоцирует рост комиссий по иным социально значимым платежам, таким как оплата связи и доступа в интернет, и не приведет к существенному снижению финансовой нагрузки на граждан.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.