МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Уже в следующем 2022 году Федеральное казначейство России может начать собирать налоги с кошельков физических лиц в цифровом рубле. Такой сценарий в рамках эксперимента Банка России допустил руководитель структуры Роман Артюхин.

"Мне кажется, на первом этапе сбор налогов в цифровом рубле коснется больше физлиц. С корпоративным сектором всё сложнее, там гораздо больше видов платежей. С гражданами дело обстоит проще, по сути, речь об уплате с их кошельков", — цитирует Артюхина газета "Известия".

Начиная с 2022 года регулятор запустит пилотный проект по тестированию цифрового рубля. Казначейство будет принимать в нем активное участие.

Собеседник издания отметил, что у третьего вида денег есть серьезный потенциал. При его помощи можно прослеживать движения средств в экономике страны. Например, при перечислении авансов, банковском сопровождении государственных контрактов.

"Конечно, новая форма должна быть адаптирована к новым условиям и прежде всего быть полезной, но со временем мы можем смело прогнозировать вытеснение наличной формы цифровым рублем", — подытожил он.