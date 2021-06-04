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2021
https://1prime.ru/finance/20210604/833844654.html
Инвестиции в Россию в первом квартале выросли на 2%
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Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2021 года выросли на 2% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций за... ПРАЙМ, 04.06.2021
росстат, россия, инвестиции, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2021 года выросли на 2% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за период составил 3,1 триллиона рублей.
По сравнению с четвёртым кварталом 2020 года инвестиции снизились на 61,7%.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ по итогам 2020 года снизились на 1,4% в годовом выражении, оказавшись значительно лучше ожиданий властей. По информации статистического ведомства, в четвертом квартале 2020 года инвестиции в России даже показали рост на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (после снижения на 5,3% и 5% во втором и третьем кварталах соответственно).