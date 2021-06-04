МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2021 года выросли на 2% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Греф назвал самый надежный и самый рисковый инструменты для инвестиций

В номинальном выражении объем инвестиций за период составил 3,1 триллиона рублей.

По сравнению с четвёртым кварталом 2020 года инвестиции снизились на 61,7%.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ по итогам 2020 года снизились на 1,4% в годовом выражении, оказавшись значительно лучше ожиданий властей. По информации статистического ведомства, в четвертом квартале 2020 года инвестиции в России даже показали рост на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (после снижения на 5,3% и 5% во втором и третьем кварталах соответственно).