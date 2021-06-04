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https://1prime.ru/finance/20210604/833844735.html
Решившая стать инвестором россиянка отдала мошенникам 11 миллионов рублей
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Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, доверившись неизвестным, убедившим ее в необходимости инвестировать средства на бирже, отдала им 11 миллионов рублей, сообщает... ПРАЙМ, 04.06.2021
янао, мошенники, инвестиции, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн — ПРАЙМ. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, доверившись неизвестным, убедившим ее в необходимости инвестировать средства на бирже, отдала им 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Жительнице Салехарда позвонили мошенники с предложением заработать денежные средства на бирже. В ходе телефонных разговоров преступники убедили потерпевшую без риска инвестировать денежные средства, в результате чего пострадавшая перевела на счет мошенников 11,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.
В надзорном ведомстве также отметили, что только за май жители ЯНАО отдали телефонным и интернет-мошенникам 30 миллионов рублей. Количество таких преступлений, подчеркнули в прокуратуре, в регионе не уменьшается.