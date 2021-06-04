ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн — ПРАЙМ. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, доверившись неизвестным, убедившим ее в необходимости инвестировать средства на бирже, отдала им 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пенсионерка лишилась трех миллионов рублей думая, что играет на бирже

"Жительнице Салехарда позвонили мошенники с предложением заработать денежные средства на бирже. В ходе телефонных разговоров преступники убедили потерпевшую без риска инвестировать денежные средства, в результате чего пострадавшая перевела на счет мошенников 11,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.

В надзорном ведомстве также отметили, что только за май жители ЯНАО отдали телефонным и интернет-мошенникам 30 миллионов рублей. Количество таких преступлений, подчеркнули в прокуратуре, в регионе не уменьшается.