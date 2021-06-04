МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 2 июня составил 110 миллионов долларов, против оттока в 3 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Инвестиции в Россию в первом квартале выросли на 2%

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 110 миллиона долларов", — говорится в обзоре.