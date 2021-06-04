МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 28 мая составил 13,992 триллиона рублей против 14,071 триллиона на 21 мая, сообщил Банк России. Инвестиции в Россию в первом квартале выросли на 2%

Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 78,1 миллиарда рублей, или на 0,6%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.