МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра "Сколково", требующего взыскать около 467 миллионов рублей с ПАО "Сбербанк России". Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку под 2,7%

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 июня и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела основания исковых требований на данный момент не указаны.

Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.