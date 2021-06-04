2021-06-04T11:46:00+03:00
2021-06-04T11:46:51+03:00
2021-06-04T11:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210604/833847837.html
Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра... ПРАЙМ, 04.06.2021
сбербанк, сколково, иск, суд, новости, бизнес, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83299/30/832993073.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/30/832993073.jpg
https://1prime.ru/images/83299/30/832993072.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/30/832993072.jpg
https://1prime.ru/images/83299/30/832993064.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/30/832993064.jpg
https://1prime.ru/banks/20210604/833847717.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра "Сколково", требующего взыскать около 467 миллионов рублей с ПАО "Сбербанк России".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 июня и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела основания исковых требований на данный момент не указаны.
Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.