С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi и Masterсard в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве для развития в РФ бесконтактной оплаты электронными устройствами, сообщила пресс-служба платежной системы. Россияне смогут "оплачивать лицом" покупки и проезд уже в этом году

"В фокусе внимания компаний — дальнейшее развитие в России платежей носимыми устройствами, разработка и внедрение цифровых сервисов на базе технологий Mastercard. Документ подписали старший вице-президент Xiaomi Лю Вэйбин и глава Mastercard в России Алексей Малиновский на Петербургском международном экономическом форуме-2021", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.