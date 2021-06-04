2021-06-04T13:13:29+03:00
2021-06-04T13:13:29+03:00
2021-06-04T13:13:29+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210604/833850067.html
Xiaomi и Masterсard будут развивать бесконтактную оплату в России
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китайская компания Xiaomi и Masterсard в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве для развития в РФ бесконтактной оплаты электронными устройствами, сообщила... ПРАЙМ, 04.06.2021
бесконтактные платежи, mastercard, xiaomi, новости, бизнес, финансы
https://1prime.ru/images/83384/99/833849977.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83384/99/833849977.jpg
https://1prime.ru/images/83384/99/833849976.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83384/99/833849976.jpg
https://1prime.ru/images/83384/99/833849975.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83384/99/833849975.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833844969.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi и Masterсard в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве для развития в РФ бесконтактной оплаты электронными устройствами, сообщила пресс-служба платежной системы.
"В фокусе внимания компаний — дальнейшее развитие в России платежей носимыми устройствами, разработка и внедрение цифровых сервисов на базе технологий Mastercard. Документ подписали старший вице-президент Xiaomi Лю Вэйбин и глава Mastercard в России Алексей Малиновский на Петербургском международном экономическом форуме-2021", — говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.