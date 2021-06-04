2021-06-04T14:16:18+03:00
2021-06-04T14:16:18+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210604/833851666.html
Карты "Мир" будут принимать в ОАЭ
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Компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, приступила к подготовке приема контактных и бесконтактных карт... ПРАЙМ, 04.06.2021
бесконтактные платежи, оаэ, платежная система мир, банковская карта, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, приступила к подготовке приема контактных и бесконтактных карт платежной системы "Мир" в ОАЭ, говорится в пресс-релизе системы.
"В настоящее время компания Network готовит платежные POS-устройства к приему российских карт "Мир" не только по контактному, но и бесконтактному интерфейсу в ОАЭ. Значительную часть работы планируется завершить уже осенью 2021 года", — отмечается в сообщении. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.
"Сегодня практически 2/3 операций по картам "Мир" совершаются с использованием бесконтактной технологии. После завершения подготовки Network к приему разных способов оплаты по карте "Мир" российские туристы смогут использовать привычный способ совершения платежей во время туристических и деловых поездок в ОАЭ", — отметил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.