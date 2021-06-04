С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, приступила к подготовке приема контактных и бесконтактных карт платежной системы "Мир" в ОАЭ, говорится в пресс-релизе системы. "AliExpress Россия" и "Мир" договорились о сотрудничестве

"В настоящее время компания Network готовит платежные POS-устройства к приему российских карт "Мир" не только по контактному, но и бесконтактному интерфейсу в ОАЭ. Значительную часть работы планируется завершить уже осенью 2021 года", — отмечается в сообщении. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

"Сегодня практически 2/3 операций по картам "Мир" совершаются с использованием бесконтактной технологии. После завершения подготовки Network к приему разных способов оплаты по карте "Мир" российские туристы смогут использовать привычный способ совершения платежей во время туристических и деловых поездок в ОАЭ", — отметил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.