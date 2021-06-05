МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Международной рейтинговое агентство Moody's увидело риск новых санкций против России. Они, говорится на сайте агентства, могут привести к отключению Российской Федерации от международных платежных систем.

Ранее о перспективе отключения России от систем Visa и MasterCard говорили и в Кремле.

Итак, агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне Baa3, прогноз стабильный.

В качестве одного из главных факторов этого решения о подтверждении рейтингов России агентство привело устойчивость страны к политическим рискам. В числе к "постоянному риску" новых санкций.

В то же время эксперты агентства сообщают, что усиление внешнего давления на РФ может привести к снижению рейтингов в будущем.

"Введение более жестких, чем ожидалось, санкций, которые существенно подорвут российскую экономику или государственные финансы и тем самым ограничат способность страны обслуживать и рефинансировать свой долг, создаст риск для кредитного профиля России", — пишет агентство,

В качестве примера такого рода ограничений Moody's называет возможное отключение России от международных платежных систем. Это, по мнению экспертов, создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора страны.

К другим влияющим на рейтинг России факторам агентство отнесло: