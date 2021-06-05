С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов снова упрекнул металлургов, устроивших "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов рублей, в то время, когда власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики. Белоусов оценил темпы восстановления российской экономики

На встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ Белоусов сообщил, что власти РФ "спалили" на поддержке экономики из-за коронавируса в 2020-2021 годах около 4 триллионов рублей, ничего не взяв от металлургов, которые получали сверхдоходы благодаря стремительно выросшим ценам на металлы.

"Мы все взяли у банков в виде заимствований", — сказал он. При этом первый вице-премьер был возмущён тем, что представители металлургических компаний жаловались на повышенный НДПИ. Решение о повышении этого налога на твёрдые полезные ископаемые было принято в прошлом году.

"Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке (экономики в пандемию — ред) 4 триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", — сказал он. Путин призвал металлургов не обижаться на слова об изъятии сверхдоходов

Наращивать госзаимствования дальше, по словам Белоусова, власти РФ не планируют. "Сейчас государственный внешний долг меньше 80 миллиардов долларов, это примерно 5% ВВП. Это очень мало. Нам все говорят: заимствуйте больше. Не будем", — сказал он.

"А вот корпоративный был большим. Сейчас он у нас меньше 400, если говорить точно, около 380 миллиардов, это очень мало", — заметил он. Правда, первый вице-премьер признал, что это произошло из-за санкций, осложнявших для российских компаний выход на внешние рынки. "Если посмотреть по компаниям, это благодаря санкциям. Нас научили европейцы и американцы на собственные ресурсы опираться", — сказал Белоусов.

В понедельник Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства — не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.