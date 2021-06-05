Белоусов снова обрушился с критикой на металлургов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов снова упрекнул металлургов, устроивших "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов рублей, в то время, когда власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики.
На встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ Белоусов сообщил, что власти РФ "спалили" на поддержке экономики из-за коронавируса в 2020-2021 годах около 4 триллионов рублей, ничего не взяв от металлургов, которые получали сверхдоходы благодаря стремительно выросшим ценам на металлы.
"Мы все взяли у банков в виде заимствований", — сказал он. При этом первый вице-премьер был возмущён тем, что представители металлургических компаний жаловались на повышенный НДПИ. Решение о повышении этого налога на твёрдые полезные ископаемые было принято в прошлом году.
"Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке (экономики в пандемию — ред) 4 триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", — сказал он.
Наращивать госзаимствования дальше, по словам Белоусова, власти РФ не планируют. "Сейчас государственный внешний долг меньше 80 миллиардов долларов, это примерно 5% ВВП. Это очень мало. Нам все говорят: заимствуйте больше. Не будем", — сказал он.
"А вот корпоративный был большим. Сейчас он у нас меньше 400, если говорить точно, около 380 миллиардов, это очень мало", — заметил он. Правда, первый вице-премьер признал, что это произошло из-за санкций, осложнявших для российских компаний выход на внешние рынки. "Если посмотреть по компаниям, это благодаря санкциям. Нас научили европейцы и американцы на собственные ресурсы опираться", — сказал Белоусов.
В понедельник Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства — не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
https://1prime.ru/finance/20210605/833864808.html