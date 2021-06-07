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2021
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Минфин заявил о поддержке естественного перехода с доллара на рубль
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Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты происходит естественным путем, для этого создаются стимулы, но не запреты, говорится в сообщении Минфина... ПРАЙМ, 07.06.2021
доллар, рубль, минфин рф, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты происходит естественным путем, для этого создаются стимулы, но не запреты, говорится в сообщении Минфина России.
"Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран — торговых партнеров происходит естественным путем. Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние 5 лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — сообщило министерство.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что Россия готова переходить на расчеты в национальных валютах со своими партнерами, в том числе – на евро в расчетах Евросоюза за газ. По его словам, США сами не ценят доллар в качестве международной резервной валюты, поскольку используют его как инструмент конкурентной и политической борьбы.
Минфин РФ со своей стороны также сообщал о полном отказе от долларовых активов в структуре Фонда национального состояния (ФНБ).