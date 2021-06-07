МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты происходит естественным путем, для этого создаются стимулы, но не запреты, говорится в сообщении Минфина России. Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в ФНБ

"Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран — торговых партнеров происходит естественным путем. Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние 5 лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — сообщило министерство.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что Россия готова переходить на расчеты в национальных валютах со своими партнерами, в том числе – на евро в расчетах Евросоюза за газ. По его словам, США сами не ценят доллар в качестве международной резервной валюты, поскольку используют его как инструмент конкурентной и политической борьбы.

Минфин РФ со своей стороны также сообщал о полном отказе от долларовых активов в структуре Фонда национального состояния (ФНБ).