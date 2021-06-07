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https://1prime.ru/finance/20210607/833875499.html
Трамп назвал биткоин мошенничеством
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Миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своей неприязни к биткоину в интервью Fox Business, передает РБК. Трамп счел главную криптовалюту мошенничеством и... ПРАЙМ, 07.06.2021
дональд трамп, криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своей неприязни к биткоину в интервью Fox Business, передает РБК. Трамп счел главную криптовалюту мошенничеством и призвал власти страны к "очень жесткому" регулированию обращения цифровых монет на территории США. По его мнению, биткоин является конкурентом для американского доллара, которого Трамп хочет видеть "валютой мира".
"Биткоин… Это похоже на мошенничество. Мне это не нравится, потому что это другая валюта, конкурирующая с долларом", — пояснил Трамп.
Ранее сообщалось, что будучи президентом США, Трамп планировал "покончить" с биткоином и другими криптовалютами и пресечь торговлю ими. С соответствующим поручением глава государства обращался к министру финансов США Стивену Мнучину в мае 2018 года.