МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своей неприязни к биткоину в интервью Fox Business, передает РБК. Трамп счел главную криптовалюту мошенничеством и призвал власти страны к "очень жесткому" регулированию обращения цифровых монет на территории США. По его мнению, биткоин является конкурентом для американского доллара, которого Трамп хочет видеть "валютой мира". Шохин предложил Думе обсудить платежи в криптовалюте для обхода санкций

"Биткоин… Это похоже на мошенничество. Мне это не нравится, потому что это другая валюта, конкурирующая с долларом", — пояснил Трамп.

Ранее сообщалось, что будучи президентом США, Трамп планировал "покончить" с биткоином и другими криптовалютами и пресечь торговлю ими. С соответствующим поручением глава государства обращался к министру финансов США Стивену Мнучину в мае 2018 года.