МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ключевая ставка в России пока еще более волатильна, чем в европейских странах, поэтому ипотека с плавающей ставкой — не очень хорошая идея, заявил глава Росбанка Илья Поляков в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. Экономист рассказал, где сейчас найти самую выгодную ипотеку

Ключевая ставка в России в настоящее время составляет 5% годовых. За последний год она менялась пять раз: трижды она была уменьшена — до исторического минимума в 4,25% годовых, на котором она находилась около восьми месяцев, а затем дважды увеличена.

"Мы считаем, учитывая волатильность ключевой ставки в России по сравнению с другими европейскими странами, все-таки ипотека с плавающей ставкой не очень хорошая идея", — сказал Поляков.

Поляков добавил, что в более отдаленном будущем, когда российская экономика станет более стабильной, то станет логичным такой продукт ввести.

Росбанк до 2015 года выдавал ипотеку по плавающей ставке, однако решил закрыть ее выдачу.

"Я считаю, что это было правильным решением. На текущий момент у нас осталось буквально несколько штук таких ссуд на незначительные суммы. Мы со своей стороны будем придерживаться своей консервативной позиции и продолжим кредитовать по фиксированной ставке", — заключил Поляков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены.

Банке России в марте выпустил доклад, в котором отмечалось, что кредитование по плавающим ставкам при резком их росте может "заразить" другие кредиты заемщика, а это системный риск для банковского сектора. В мае регулятор сообщил, что работает над законодательными изменениями по регулированию розничного кредитования по плавающим ставкам: предполагается ограничить максимальное увеличение значения плавающей ставки и срока возврата кредита, сообщил регулятор. Также ЦБ хочет получить возможность ограничивать долю таких ссуд в портфеле банков.

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