МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Международная система межбанковских переводов SWIFT не собирается отключать Россию, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифта) Роман Чернов, выступая в Госдуме. Всемирный банк прогнозирует устойчивое восстановление экономики России

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно", — сказал он.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.

Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой.

В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.