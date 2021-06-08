МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров в пятницу поднимет ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, однако есть риск ее увеличения сразу на 0,75 процентного пункта — до 5,75% годовых, говорится в обзоре американского инвестиционного банка Goldman Sachs. Центробанк пока не видит рисков отключения России от SWIFT

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в минувший четверг рассказала РИА Новости, что на заседании совета директоров 11 июня будет рассмотрена возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позже первый зампред регулятора Ксения Юдаева уточнила журналистам, что ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки либо на 0,25, либо сразу на 0,5 процентного пункта, при этом вероятность ее сохранения на уровне 5% годовых меньше.

"Мы ожидаем, что на заседании в пятницу ЦБ повысит ставку на 0,5 процентного пункта. Однако, учитывая данные по инфляции и участие ЦБ, по нашему мнению, в ускоренном цикле повышения, а не нормализации, мы считаем, что существует значительный риск повышения ставки на 0,75 процентного пункта в пятницу", — сказано в отчете банка.

Годовая инфляция в России в мае текущего года впервые с 2016 года превысила 6%, ускорившись до 6,02% с апрельских 5,5%, сообщил Росстат в понедельник.

По прогнозу Goldman Sachs, темпы роста цен в годовом выражении останутся выше 6% до сентября, а затем к концу года снизится до "чуть выше" 5%. Однако уже к середине следующего года инфляция упадет до 3%.