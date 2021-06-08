МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ прорабатывает возможность совершения карточных транзакций в рамках платежной системы "Мир" в долларах или евро внутри ЕАЭС, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Открыли обменник. Надо ли избавляться от доллара вслед за Минфином

"Здесь нужно сделать технологическое взаимодействие с другими игроками и выбирать расчетный банк, который будет проводить в долларах или в евро. К нам обратилась одна из стран ЕАЭС, которая хочет не в рублях проводить расчеты, а в нейтральной валюте. Думаю, что в ближайшее время тоже такую опцию предоставим", — сказала она.

О конкретных деталях до подписания соответствующих соглашений говорить рано, пояснила она.

"Но мы предусматриваем, что с одной стороны могут быть расчеты по карте "Мир", с другой стороны — другой платежной системы не в рублях. В этом случае они все равно будут проходить в расчетном банке России, и этот расчетный банк мы уже определим, когда такие соглашения будут подписаны", — заключила Скоробогатова.