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2021-06-08T22:55:24+03:00
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https://1prime.ru/finance/20210608/833884590.html
Банк России прорабатывает расчеты по картам "Мир" в долларах и евро
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ЦБ РФ прорабатывает возможность совершения карточных транзакций в рамках платежной системы "Мир" в долларах или евро внутри ЕАЭС, заявила первый зампред Банка России Ольга... ПРАЙМ, 08.06.2021
платежная система мир, мир, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ прорабатывает возможность совершения карточных транзакций в рамках платежной системы "Мир" в долларах или евро внутри ЕАЭС, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Здесь нужно сделать технологическое взаимодействие с другими игроками и выбирать расчетный банк, который будет проводить в долларах или в евро. К нам обратилась одна из стран ЕАЭС, которая хочет не в рублях проводить расчеты, а в нейтральной валюте. Думаю, что в ближайшее время тоже такую опцию предоставим", — сказала она.
О конкретных деталях до подписания соответствующих соглашений говорить рано, пояснила она.
"Но мы предусматриваем, что с одной стороны могут быть расчеты по карте "Мир", с другой стороны — другой платежной системы не в рублях. В этом случае они все равно будут проходить в расчетном банке России, и этот расчетный банк мы уже определим, когда такие соглашения будут подписаны", — заключила Скоробогатова.