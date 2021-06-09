С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Сбербанк является самой атакуемой организацией в Европе, ежедневно банк фиксирует около ста кибератак на свои финансовые сервисы, при этом в первом квартале произошел стремительный рост количества DDoS-атак, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк рассказал, можно ли украсть биометрию человека

"Сбер" — самая атакуемая компания в Европе. Ежедневно на периметре мы фиксируем около 100 кибератак, направленных на финансовые сервисы банка. Кроме того, в первом квартале мы отмечаем стремительный рост количества DDoS-атак на банк", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ-2021.

Кузнецов считает это "понятным", поскольку увеличивается количество различных устройств, которые имеют подключение к интернету, – камер, телефонов, компьютеров и различных "умных" гаджетов – от часов до вебкамер в телевизоре.

"К примеру, в рабочем кабинете может быть десятка два приборов, которые мы даже не замечаем, но которые связаны с интернетом. В этой связи достаточно легко организовать DDoS-атаку, когда можно "положить" деятельность даже крупной компании на какой-то период времени, прекратить ее работу, создать кризисную ситуацию, остановить предоставление сервисов и услуг и тем самым вызвать недовольство либо панику клиентов", — отметил зампред правления банка.

Кузнецов добавил, что в Сбербанке давно выстроена многоэшелонная защита от такого рода атак, поэтому его клиентам ничего не угрожает.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.

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