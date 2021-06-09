С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в настоящее время активно внедряет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, что помогает выявлять связи между клиентами, их нетипичные геолокационные перемещения и даже мошеннические группы, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников

"Говоря о самых новых методах борьбы с киберугрозами, необходимо подчеркнуть, что "Сбер" активно внедряет технологии искусственного интеллекта при борьбе с мошенничеством. Наши AI-модели эффективно выявляют связи между клиентами, кластеризуют мошеннические группы, выявляют нетипичные геолокационные паттерны перемещений, аномальные скорости передвижений и прочее. То, что еще вчера казалось невозможным и фантастическим, — сегодня уже реальность", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ-2021.

По словам Кузнецова, антифрод-система Сбербанка уже научилась останавливать 99% всего телефонного мошенничества.

"Эффективность работы этой системы обусловлена тесным сотрудничеством с операторами связи, также отслеживающими подозрительные звонки, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы", — добавил он.

По данным ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.

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