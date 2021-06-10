2021-06-10T10:57:17+03:00
2021-06-10T10:57:17+03:00
2021-06-10T10:57:17+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210610/833896474.html
Центробанк хочет чаще обновлять список нелегалов финансового рынка
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России получил порядка 600 жалоб от граждан на нелегалов финансового рынка только за три первых дня после публикации перечня таких компаний, и в соответствии с получаемыми... ПРАЙМ, 10.06.2021
рынки, финансовые пирамиды, финансы, цб рф, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83255/74/832557425.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83255/74/832557425.jpg
https://1prime.ru/images/83255/74/832557424.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83255/74/832557424.jpg
https://1prime.ru/images/83255/74/832557423.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83255/74/832557423.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210610/833896008.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России получил порядка 600 жалоб от граждан на нелегалов финансового рынка только за три первых дня после публикации перечня таких компаний, и в соответствии с получаемыми сигналами намерен ускорить процесс обновления своего "чёрного списка", сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях на "Дальневосточном МедиаСаммите 2021: акцент на позитивный контент".
В прошлый вторник, в первый день лета, Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. В список включены те, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
"За первые три дня было порядка 600 обращений в Банк России с информацией о новых нелегалах, новых финансовых пирамидах, об их проявлениях, о других способах привлечения денег клиентов… Надо понимать, что этот список должен постоянно обновляться. Мы его планируем обновлять раз в 10 дней и в дальнейшем ускорять процесс обновления", — сказал Лях в рамках дискуссии "Хайпы в сети: на чем "раскручиваются" финансовые пирамиды и как предостеречь от них".