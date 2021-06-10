МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Более половины россиян копят деньги "про запас", а самыми популярными целями сбережений являются улучшение жилищных условий и путешествия, показало исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России побит рекорд пенсионных накоплений

Компании провели исследование в мае 2021 года, в нем приняли участие 2261 работающих жителей России.

"Чаще всего россияне откладывают деньги без определенной цели, "про запас" накопления формируют 54% опрошенных. Самыми популярными целями для формирования сбережений стали улучшение жилищных условий (36%), путешествия (32%), пассивный доход после выхода на пенсию (20%), образование для себя и детей (15% и 13%)", — говорится в сообщении.

Авторы исследования отмечают, что ради достижения финансовых целей чаще всего россияне готовы отказаться от регулярного обновления гаджетов, походов в рестораны и посещения развлекательных мероприятий, обновления гардероба и путешествий.

"От ежегодного отпуска и больничных готовы отказаться почти треть опрошенных (29%). При этом мужчины готовы отказываться чаще женщин от путешествий (51% против 37%) и отпусков (35% против 20%). Меньше всего тех, кто готов отказаться от чего-то ради накоплений, среди опрошенных в возрасте 45-54 лет —только каждый десятый (11%)", — указывается в сообщении.