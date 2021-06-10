МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май 2021 года вырос в рублях на 113 миллиардов — до 13,938 триллиона рублей, а в долларах — на 3,5 миллиарда, до 189,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Путин предостерег от необдуманной траты средств из ФНБ

"По состоянию на 1 июня 2021 г. объем ФНБ составил 13 938 078,6 млн. рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 189,4 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,616 триллиона рублей, или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 117,084 миллиарда долларов.

На 1 мая 2021 года объем ФНБ составлял 13,825 триллиона рублей, или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 185,9 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 34,843 миллиарда долларов, 35,742 миллиарда евро, 7,479 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 143,881 миллиарда китайских юаней и 263,8 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 532,9 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения активов ФНБ

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 281,016 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,509 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 58,383 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

"Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 219 785,3 млн. рублей, что эквивалентно 2 992,9 млн. долл. США", — говорится в сообщении.