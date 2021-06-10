МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России признал Объединенное кредитное бюро (ОКБ) квалифицированным, говорится в сообщении регулятора. ОКБ стало третьим бюро кредитных историй с таким статусом в стране. Центробанк хочет чаще обновлять список нелегалов финансового рынка

ЦБ в мае впервые признал бюро кредитных историй квалифицированным — им стало Национальное бюро кредитных историй, в июне такой статус получило "Эквифакс".

"Банк России принял решение о признании бюро кредитных историй акционерное общество "Объединенное кредитное бюро" квалифицированным", — говорится в сообщении. Решение начинает действовать с 10 июня.

Квалифицированное бюро кредитных историй должно соответствовать установленным критериям, в частности содержать сведения в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй, а также иметь минимальный размер капитала в 100 миллионов рублей.

Кроме того, квалифицированное бюро обязано предоставлять кредиторам сведения о среднемесячных платежах физлиц для расчета показателя долговой нагрузки заемщика.

ЦБ напомнил, что к квалифицированному бюро кредитных историй предъявляются повышенные требования — в частности, к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение сведений для расчета показателя долговой нагрузки заемщика в масштабе времени, близком к реальному. Обмен такими сведениями будет осуществляться в том числе посредством унифицированного программного интерфейса.