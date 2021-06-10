МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 312,073 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства. Объем ФНБ в мае вырос на 113 миллиардов рублей

При этом в мае дефицит бюджета составил 17,818 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за апрель: профицит составил 43,241 миллиарда рублей вместо ранее сообщавшегося дефицита в 81,659 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за пять месяцев достиг 9,320 триллиона рублей, что составляет 49,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 3,129 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 6,191 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 9,007 триллиона рублей, или 41,9% к общему утвержденному годовому объему и 39,6% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-май 5,880 триллиона рублей, или 48,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 2,412 триллиона рублей (48,4% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,027 триллиона рублей, или 64,8% к годовому прогнозу.