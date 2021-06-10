ФРАНКФУРТ, 10 июн — ПРАЙМ/Dow Jones. Европейский центральный банк улучшил экономические прогнозы для еврозоны, но при этом заявил о продолжении агрессивной денежно-кредитной политики, просигнализировав о возможном расхождении его курса с курсом Федеральной резервной системы США, которая может приступить к сворачиванию чрезвычайных мер поддержки уже на следующей неделе.

На пресс-конференции в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что ожидает сильного восстановления экономической активности на континенте по мере наращивания темпов вакцинации и открытия магазинов и ресторанов.

В то же время она предупредила, что Европа отстает в восстановлении от США, отметив, что более одного из семи европейцев по-прежнему не имеют работы или остаются в неоплачиваемом отпуске. В США годовая инфляция в мае подскочила до 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет, тогда как в еврозоне инфляция составляет всего 2%.

США и еврозона "имеют совершенно разные исходные позиции, с разными масштабами налогово-бюджетного стимулирования", сказала Лагард.

Если экономика США уже восстановилась до предкризисного уровня и, возможно, даже превысила его, то еврозона вернет позиции, утерянные за время пандемии, только в следующем году.

В заявлении ЕЦБ сообщается о сохранении ключевой процентной ставки на уровне —0,5%, а также о продолжении покупок облигаций еврозоны в размах чрезвычайной программы PEPP стоимостью 1,85 трлн евро (2,2 трлн долларов США) как минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ также отметил, что покупки облигаций будут осуществляться "существенно более высокими" темпами, чем в первые месяцы текущего года, повторив заявление, сделанное в марте.

Подобное решение было ожидаемым и не вызвало особых волнений на финансовых рынках. Доходность 10-летних итальянских гособлигаций снизилась до 0,750% с 0,776% в среду, а доходность аналогичных греческих бумаг – до 0,808% с 0,833%.

Лагард сказала, что руководство ЕЦБ пока не обсуждало замедление темпов покупок облигаций, добавив, что такое обсуждение было бы преждевременным. Представители руководства ФРС, наоборот, последнее время сигнализируют о готовности поднять тему сворачивания стимулирования на заседании 15-16 июня.

Любое расхождение в курсах между ЕЦБ и ФРС будет препятствовать росту евро против доллара, оказывая поддержку европейским предприятиям на этапе выхода из кризиса.

"ФРС сдерживает действия других центральных банков, — отмечает Стивен Герлах, бывший заместитель управляющего центрального банка Ирландии. – Если ЕЦБ решит ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем ФРС, например, то евро моментально вырастет против доллара, что навредит европейскому экспорту".

Между тем некоторые аналитики считают, что на фоне нарастания темпов восстановления экономики еврозоны позиция ЕЦБ, ожидающего более позитивных новостей, чтобы скорректировать свою политику, может оказаться неоправданной.

"Чем дольше ЕЦБ будет держать ногу на педали акселератора после того, как экономика уже наберет обороты, тем сложнее ему будет спланировать гладкий выход", — говорит Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank.

ЕЦБ в четверг сообщил, что ожидает роста экономики еврозоны на 4,6% в текущем году и на 4,7% в следующем, тогда как в марте прогнозировал ее рост на 4% и 4,1%, соответственно. Инфляцию ЕЦБ прогнозирует на уровне 1,9% в этом году и 1,5% в следующем против мартовского прогноза 1,5% и 1,2%.

Аналитики считают, что ЕЦБ вскоре придется изменить курс и представить планы по сворачиванию покупок облигаций для предотвращения перегрева экономики. Это может произойти на заседаниях в сентябре или декабре, полагают они.

Резкое подорожание сырьевых товаров за последний год усиливает опасения инвесторов относительно того, что ускорение инфляции может оказаться более стойким. Это подтолкнет вверх рыночные процентные ставки и спровоцирует большие изменения в мировых ценах на активы и потоках капиталов.

При этом ЕЦБ, вероятно, будет избегать ослабления стимулирования раньше, чем представит результаты затянувшейся ревизии денежно-кредитной стратегии. Эти результаты должны быть представлены осенью и могут предполагать изменение целевой инфляции, говорят аналитики. Если после ревизии ЕЦБ повысит целевую инфляцию до уровня 2% от "чуть ниже 2%", то потребуется дополнительное стимулирование.

ЕЦБ также может предпочесть воздержаться от сигналов до тех пор, пока председатель ФРС Джером Пауэлл не заявит более открыто о сокращении покупок активов США, что, по мнению аналитиков, может случиться в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоул 26 августа.

"ЕЦБ проще следовать за лидером, нежели лидировать самому", — резюмирует Марчел Александрович, экономист Jefferies.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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