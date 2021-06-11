МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Из-за роста инфляции, показатель которой в мае превысил 6% в годовом выражении впервые с 2016 года, Банк России продолжит поднимать ключевую ставку, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева.

Он спрогнозировал, как рост ставки ЦБ отразится на простых гражданах.

"Сначала напомним, что Банк России при формировании денежно-кредитной политики ставит во главу угла так называемое "инфляционное таргетирование". То есть отслеживание динамики индекса потребительских цен в качестве основного влияющего фактора, на основании которого и принимается решение по ставке", — отметил аналитик.

До 2021 года в течение достаточно длительного периода времени процентные ставки в России понижались. Это происходило благодаря мягкой денежной политике, которая стимулировала рост экономики, но слабо влияла на инфляционные показатели. Но после того, как по итогам прошлого года индекс потребительских цен оказался на уровне 4,91% вместо ожидаемых регулятором 4%, было решение перейти к ужесточению денежно-кредитной политики и постепенному переходу к так называемой "нейтральной реальной процентной ставке".

"Совершенно очевидно, что станут доходнее банковские депозиты", — подчеркнул эксперт: примерно на столько же, на сколько ЦБ поднимает и ключевую ставку.

А вот с кредитами все не так однозначно: ряд банков объявили, что пока не повышали ставки по большинству видов кредитов, а некоторые даже анонсировали незначительное снижение ставок. "Тут следует иметь в виду, что в ущерб себе ни одно кредитное учреждение работать не станет", — отметил он.

Однако, понижая ставки по займам, кредитные организации, скорее всего, будут увеличивать комиссионные расходы, расходы на страховку и прочие виды сборов и платежей, сопровождающих кредитование.

Другими словами, недополученные процентные доходы банки компенсируют увеличением доходов комиссионных.

"При этом рост ставок по кредитам и ставок по депозитам будет происходить не внезапно, а с некоторым отставанием от решений ЦБ. Как по техническим причинам (надо перенастраивать соответствующие банковские процедуры, софт, пересматривать риски), так и с целью удержания клиентов", — пояснил Коренев.

Если говорить о ставках по ипотеке, то тут на них оказывает очень сильное давление наличие программ льготного кредитования:

государственная программа кредитов под 6,5% на новое жилье (она должна была завершиться 1 июля, но в итоге продлена, правда, уже под 7% годовых),

региональные программы, по которым кредиты выдаются зачастую на очень выгодных условиях,

программы помощи молодым специалистам, переезжающим работать на село,



военная ипотека,



ипотека для льготных категорий населения и так далее.



В результате рыночные ставки по ипотечным займам не смогут сильно оторваться от льготных. Это в целом какое-то время будет сдерживать рост процентов по ипотеке. Но определенный рост процентных ставок по кредитам уже явно наметился.

"Что касается остальных сфер жизни, то повышение ключевой ставки Банком России отразится на них весьма опосредованно", — подытожил он.