МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россиянам для финансовой независимости требуется зарплата в 74,9 тысячи рублей, самая высокая оценка достойного ежемесячного дохода у москвичей — 104,4 тысячи рублей, следует из исследования компании "Сбербанк страхование жизни".

"Чтобы обрести финансовую независимость необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 82% респондентов. Месячный доход для этого, по оценкам россиян, должен быть в среднем 74,9 тысячи рублей. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тысячи рублей), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тысячи рублей) и Владивостока (92,7 тысячи рублей)", — сказано в исследовании.

Для трети россиян (33%) важным пунктом для достижения независимости являются накопления. Самая высокая оценка накоплений, необходимых для материальной свободы, у жителей Москвы (6,39 миллиона рублей), Кемерово (4,2 миллиона рублей) и Санкт-Петербурга (4,12 миллиона рублей). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 миллиона рублей. В WWF рассказали, можно ли считать электромобили экологичным транспортом

Для 32% важным является наличие недвижимости для сдачи её в аренду, для 25% — собственный бизнес, для 17% — возможность копить и инвестировать. При этом молодёжь (18–30 лет) чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), старшее поколение (50–60 лет) — на достойную зарплату (89%), 30–40-летние — на накопления (43%).

Финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин в России. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живёт в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).