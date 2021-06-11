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2021
https://1prime.ru/finance/20210611/833908104.html
В Банке России оказалось некому работать
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Управление департамента информационной безопасности Банка России спустя более чем полгода после проведения реформы все еще не смог полностью укомплектовать штат, пишет... ПРАЙМ, 11.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Управление департамента информационной безопасности Банка России спустя более чем полгода после проведения реформы все еще не смог полностью укомплектовать штат, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В частности, все еще не назначен руководитель у одного из трех отделов, а также хватает почти 30% рядовых сотрудников.
Как отмечают собеседники газеты, в подразделениях оказалось некому работать из-за небольших зарплат, урезанных полномочий и большой ответственности.
Московских специалистов привлечь не удалось, поэтому во главе двух подразделений поставили людей из регионов.
Реформа заключалась в том, что созданный в 2015 году центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) разделили на два управления. Это центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется ФинЦЕРТ) и в центр взаимодействия и реагирования.
Из-за этого в ноябре уволилось большое количество сотрудников. Оба новых отдела получили руководителей недавно, однако все еще остается вакантным место начальника управления надзора и наблюдения.