МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Управление департамента информационной безопасности Банка России спустя более чем полгода после проведения реформы все еще не смог полностью укомплектовать штат, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Россияне забыли о причитающихся пенсионных накоплениях

В частности, все еще не назначен руководитель у одного из трех отделов, а также хватает почти 30% рядовых сотрудников.

Как отмечают собеседники газеты, в подразделениях оказалось некому работать из-за небольших зарплат, урезанных полномочий и большой ответственности.

Московских специалистов привлечь не удалось, поэтому во главе двух подразделений поставили людей из регионов.

Реформа заключалась в том, что созданный в 2015 году центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) разделили на два управления. Это центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется ФинЦЕРТ) и в центр взаимодействия и реагирования.

Из-за этого в ноябре уволилось большое количество сотрудников. Оба новых отдела получили руководителей недавно, однако все еще остается вакантным место начальника управления надзора и наблюдения.