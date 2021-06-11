МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ с большой вероятностью ещё раз повысит ключевую ставку уже в июле, но и паузы в этом процессе исключать нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России готов ужесточить контроль за выдачей кредитов гражданам

"Что касается повышения ставки в июле — да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", — сказала она в ходе пресс-конференции.

ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

Центробанк перестанет повышать свою ключевую ставку, когда инфляционные ожидания населения начнут стабильно снижаться, пока же этого не происходит, заявила глава ЦБ.

"Мы готовы принимать решения по денежно-кредитной политике и по ключевой ставке такие, которые необходимы для того, чтобы вернуть инфляцию к цели. Потенциал повышения зависит от этого, от того, какие будут данные, как будет развиваться ситуация", — сообщила она.

"Инфляционные ожидания, какой должен быть уровень? Во-первых, он должен начать стабильно снижаться. Сейчас мы считаем, что инфляционные ожидания — да, есть некоторые колебания по месяцам, например, в мае они были чуть-чуть ниже, чем в апреле, — но мы пока не видим стабильной тенденции к снижению инфляционных ожиданий", — добавила Набиуллина

По ее словам, ЦБ обеспокоен тем, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне уже более полугода.