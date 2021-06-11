МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Банк России допустил, что краткосрочная нейтральная ключевая ставка может быть выше 5-6%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России видит превышение темпов годовой инфляции над прогнозными

"Что касается границы нейтральности, это хороший вопрос. Потому что вы, наверное, все помните: мы определяли нейтральность как 5-6% в номинальном выражении в ситуации, когда инфляция находится на нашей цели около 4% и, соответственно, выпуск находится на уровне потенциала. Это означает 1-2% в реальном выражении. Но когда у нас инфляция повышена, краткосрочная нейтральная ставка, конечно, может быть выше, может быть выше этой ставки", — сказала она в ходе пресс-конференции.

"Но наше представление о долгосрочной нейтральной ставке, оно не менялось, и оценить необходимость сейчас изменения достаточно сложно", — добавила глава ЦБ РФ.

Кроме того, глава ЦБ прокомментировала предложение Путина о продлении госпрограммы льготной ипотеки. Набиуллина назвала инициативу взвешенной. Набиуллина дала прогноз по инфляции в России

"То решение, которое сейчас предложено, на наш взгляд, очень взвешенное. К чему это приведет? Это приведет, конечно, с одной стороны, к тому, что… эффект на цены, на ажиотажный спрос будет меньше, будет некоторое охлаждение. Это означает выход из той программы, которая рассматривалась, как антикризисная. На наш взгляд, еще раз повторю, как антикризисная программа льготная ипотека была очень и очень эффективной, но надо постепенно и вовремя из нее выходить", — сказала она.

По словам Набиуллиной, выход из такой программы нельзя осуществлять резко, чтобы не спровоцировать резкое изменение условий и "уже и так немного перегретого" спроса.

"Но, тем не менее, например, снижение предельной величины кредита до 3 миллионов рублей, на наш взгляд, сократит такой ажиотажный спрос в крупнейших городах… И повышение льготной ставки до 7%, тем не менее, будет приближать ставку к рыночному уровню, что тоже очень важно. И также важно в этом решении, что будут расширяться меры адресной поддержки для молодых семей, и это также позволит поддерживать рынок ипотеки", — заключила она.

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