МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за апрель 2021 года увеличились на 1,4%, до 72 619,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение доли рублевых пассивов (с 76,1% до 76,5%), а удельный вес рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе в анализируемом периоде не изменился (79,5%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 7% до 7,1%), как и удельный вес обязательств кредитных организаций (с 84,7% до 84,9%), а доля резервов на возможные потери, напротив, снизилась (с 8,3% до 8,1%).

По состоянию на 01.05.2021 в Московском регионе действовало 202 кредитные организации, в том числе 198 в Москве и 4 в Московской области (на 01.04.2021 в Московском регионе действовало 208 кредитных организаций, из них 204 в Москве и 4 в Московской области).



