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2021
https://1prime.ru/finance/20210612/833909989.html
Величина ресурсов банков Московского региона за апрель выросла
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Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за апрель 2021 года... ПРАЙМ, 12.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за апрель 2021 года увеличилась на 1,7%, до 5 122,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За январь-апрель 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 408,1 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – прибыль в размере 336,2 млрд рублей). По состоянию на 01.05.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 804,2 млрд рублей (на 01.05.2020 – прибыль в размере 183,5 млрд рублей).