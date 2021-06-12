МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за апрель 2021 года увеличилась на 1,7%, до 5 122,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-апрель 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 408,1 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – прибыль в размере 336,2 млрд рублей). По состоянию на 01.05.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 804,2 млрд рублей (на 01.05.2020 – прибыль в размере 183,5 млрд рублей).



