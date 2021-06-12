МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за апрель 2021 года выросла на 3,4%, до 19 406,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) увеличились в апреле 2021 года на 1,7%, до 15 368,1 млрд рублей. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций практически не изменилась (на 01.05.2021 – 21,2%).

За апрель 2021 года в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам выросла как рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 71,7% до 73,2%), так и доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) (с 73% до 73,7%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах за апрель 2021 года снизились на 2,9%, до 9 776,5 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона сократился с 14,1% до 13,5% на 01.05.2021.