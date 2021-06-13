МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за апрель 2021 года выросла на 2,6%, до 34 782,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах увеличился до 47,9% (на 01.04.2021 – 47,3%).

За апрель 2021 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 2,2%, до 20 378,8 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах увеличился с 27,8% до 28,1%.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 1,8%, до 10 989,7 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций в анализируемом периоде не изменилась и составила 15,1%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.05.2021 составила 99,3%.



