МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за апрель 2021 года выросла на 3,3%, до 8 121,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило исключительно увеличение межбанковских кредитов, привлеченных от банков-резидентов (на 3,8%, до 7 403,4 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде выросла с 11% до 11,2%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за апрель 2021 года снизилась на 1%, до 8 432,7 млрд рублей, исключительно вследствие сокращения задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 10,1%, до 1 548,5 млрд рублей). Доля МБК в активах банков уменьшилась с 11,9% до 11,6% на 01.05.2021.