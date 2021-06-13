МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Четверть россиян обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита, другими частыми причинами являются возможность быстро получить крупную сумму без посещения офиса кредитора и рекомендации близких, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Специалисты сервиса выяснили, почему россияне обращаются за крупными займами в микрофинансовые организации, а не в банки. Только 24,7% респондентов назвали причиной обращения в МФО отказ в банковском кредитовании", — отмечают эксперты.

Остальные 75% россиян выбирают микрозайм по собственному желанию, указывают в компании. Так, наибольшее количество участников исследования (28,4%) сообщили, что их привлекла возможность быстрого получения крупной суммы денег без посещения офиса кредитора. Для 18,4% основным фактором выбора кредитора стали рекомендации близких, ранее пользовавшихся услугами сервисов онлайн-кредитования.

Еще 16,2% россиян заявили, что их привлек гибкий график погашения микрозайма — возможность вносить очередной платеж несколькими траншами. Каждого десятого респондента привлекла сама финансовая технология выдачи заемных средств без предоставления большого пакета документов. Около 1,6% участников исследования назвали другие причины, среди которых наиболее частыми оказались "любопытство" и "проверить, дадут ли деньги". Приведет ли подорожание нефти к дальнейшему росту цен на бензин

"Типичные заявители на получение аналогов банковских кредитов — крупных микрозаймов — молодежь в возрасте до 30 лет. Их около 55%. Обычно это холостые мужчины технических профессий, в 85% случаев — наемные работники с невысоким, но стабильным заработком", — говорят аналитики.

Как правило, таким заемщикам обычно требуется займ размером до 60 тысяч рублей — суммы, с которыми банки при потребкредитовании практически не работают. "Кредитные карты этим гражданам по разным причинам не подходят. Им проще взять в руки смартфон и поискать альтернативный источник в интернете", — добавили эксперты.