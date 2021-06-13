МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям определить свой режим работы в Москве с 15 по 18 июня 2021 года самостоятельно, говорится в сообщении регулятора. Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве неделя с 15 по 19 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.

"Кредитным и некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется определить режим работы с 15 по 18 июня 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В частности, рекомендуем обеспечить поддержание дистанционных сервисов. Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия решения о работе в указанные выходные дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни.

Одновременно ЦБ сообщил, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на выходные дни с 15 по 18 июня 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором.

Банк России советует некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, в случае принятия решения о работе в выходные дни с 15 по 18 июня 2021 года, в том числе в части совершения операций на организованных торгах, обеспечить возможность предоставления клиентам таких организаций всех необходимых услуг, оказываемых в рабочие дни.

Страховым организациям необходимо обеспечить непрерывность осуществления страховой деятельности в части оказания таких социально значимых страховых услуг как: личное страхование (обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней), обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также принять меры, направленные на обеспечение дистанционного взаимодействия со страхователями, застрахованными лицами, потерпевшими, выгодоприобретателями, в том числе путем организации функционирования дистанционных (удаленных) сервисов, обеспечивающих урегулирование убытков.

Платежная система Банка России в период с 15 по 18 июня 2021 года будет работать в обычном режиме.