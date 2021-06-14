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2021
https://1prime.ru/finance/20210614/833910318.html
Вложения банков Московского региона в долговые бумаги в апреле выросли
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Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за апрель 2021 года выросли на 2,6%, до 9 736,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ... ПРАЙМ, 14.06.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за апрель 2021 года выросли на 2,6%, до 9 736,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом их удельный вес в активах увеличился с 13,2% до 13,4% на 01.05.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.05.2021 составил 339,4 млрд рублей, увеличившись за апрель 2021 года на 3,7%. При этом наибольшее влияние на сложившуюся динамику оказало увеличение положительной разницы от переоценки ценных бумаг.