МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за апрель 2021 года выросли на 2,6%, до 9 736,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах увеличился с 13,2% до 13,4% на 01.05.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.05.2021 составил 339,4 млрд рублей, увеличившись за апрель 2021 года на 3,7%. При этом наибольшее влияние на сложившуюся динамику оказало увеличение положительной разницы от переоценки ценных бумаг.



