МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за апрель 2021 года сократилась на 13,4%, до 3 453,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Снижение произошло за счет сокращения средств на корсчетах и депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.05.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 4,8% (5,6% – на 01.05.2020).



