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2021
https://1prime.ru/finance/20210614/833910368.html
Сумма ликвидных активов банков Московского региона за апрель сократилась
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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах... ПРАЙМ, 14.06.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за апрель 2021 года сократилась на 13,4%, до 3 453,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Снижение произошло за счет сокращения средств на корсчетах и депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.05.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 4,8% (5,6% – на 01.05.2020).