МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Всего одного сообщения в Твиттере оказалось достаточно. Надежды инвесторов, ждавших, что Илон Маск бросится спасать падающие уже не одну неделю криптовалюты, оправдались. По крайней мере на текущий момент. Эксперт назвал биткоин "незрелым" активом, который нуждается в развитии

В понедельник цена биткоина выросла до 39 335 долларов, прибавив за 24 часа 12%, после того как Маск отреагировал в Твиттере на статью CoinTelegraph, в которой его обвиняют в том, что он "накачал и сбросил биткоины".

"Это не соответствует действительности. Tesla продала всего 10% биткоинов, чтобы убедиться, что BTC можно с легкостью перевести в ликвидные активы, не двигая при этом рынок. Когда появится подтверждение разумного (на 50%) использования майнерами чистой энергии с позитивной динамикой, Tesla вновь разрешит транзакции с биткоином", — ответил он на обвинение.

В статье Магда Вежицка, генеральный директор Sygnia, выражает мнение, что недавняя волатильность биткоина стала "неожиданной производной" того, что она называет "рыночной манипуляцией со стороны Илона Маска". "Если бы такое произошло с котируемой компанией, то Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила бы в отношении него расследование и подвергла жестким санкциям", пишет она.

Между тем инвесторы, похоже, обратили внимание только на то, что Маск сказал о возобновлении продаж электронных автомобилей за криптовалюту. В мае он написал, что Tesla больше не будет принимать в оплату биткоины из экологических соображений, и сразу был обвинен в провоцировании распродажи криптовалют.

Биткоин по-прежнему торгуется примерно на 45% ниже достигнутого в середине апреля исторического максимума 64 829,14 доллара.

Согласно индексу Кембриджского университета, биткоин сейчас потребляет около 97 тераватт в час. Это превышает энергопотребление таких стран, как Казахстан, и ненамного меньше электропотребления Нидерландов.

В мае, когда Маск опубликовал свое сообщение об отказе от биткоина, некоторые аналитики предполагали, что он сделал это, чтобы обратить внимание на статус зеленой компании у Tesla и поддержать идею использования возобновляемых источников энергии для производства биткоинов, что принесло бы его компании долгосрочную выгоду.

Старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Халли говорит, что не совсем понимает, где Маск собирается брать данные, подтверждающие использование майнерами возобновляемой энергии.

В любом случае начавшееся в выходные ралли биткоина разрушило медвежий треугольник, за которым он присматривал на прошлой неделе. "Графики указывают на консолидацию, после которой продолжится ралли выше 41 000,00, а затем – до района 44 000,00", — написал Халли в аналитической записке.

"Это последнее сообщение в Твиттере лишь подтверждает, что у Маска безумная связь с биткоином и что он способен оказывать поразительное влияние на цены", — резюмировал старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон в обзоре для клиентов.

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