МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова в беседе с "Российской газетой" сообщила, что в регионе нелегальные участники финансового рынка используют те же характерные схемы, которые набирают популярность и в остальной части страны. Юрист разъяснил, можно ли продлить совпавший с выходными отпуск

В частности, резко выросло число "черных кредиторов".

"Увеличилось количество так называемых "черных кредиторов", которые могут быть представлены псевдолизинговыми компаниями. Такая схема появилась относительно недавно", — отметила она.

Юрлицо, которое позиционирует себя как лизинговая компания, на самом деле предлагает россиянам получить заем под залог, например, автомобиля.

"Машина покупается по заниженной цене, одновременно заключается договор обратного лизинга", — рассказала Храпунова.

В результате клиент берет в лизинг свой же автомобиль и в итоге переплачивает значительную сумму, которая, по сути, представляет собой проценты по займу.

По такой же схеме на Юге работают лжеломбарды. Они скрываются под вывеской комиссионных магазинов, но на самом деле, предоставляют займы под залог движимого имущества.

Помимо этого, в регионе активно проявляют себя финансовые пирамиды. Зачастую они действуют в интернете и нередко бывают зарегистрированы за пределами региона.

Вообще, поясняют специалисты, во время пандемии много мошеннических схем переместилось в онлайн.

"В Северо-Кавказском федеральном округе мы тоже фиксируем высокую активность интернет-проектов. Они работают анонимно и выявить их контактные данные довольно сложно. Переписку с клиентами представители таких ресурсов ведут в чате или мессенджере. И даже если поступает входящий звонок, потом невозможно перезвонить по этому номеру", — отметила представитель ЦБ.

Мошенники с таких сайтов призывают вкладывать деньги в криптовалюту, фьючерсы или зарабатывать на форексе. Причем клиент может даже видеть на мониторе картинку с графиками, но реальные операции при этом не проводятся.

"Встречаются также призывы вкладывать деньги в совершенно неизвестную криптовалюту, без каких бы то ни было подтверждений, что клиент становится ее владельцем", — рассказала она и привела примеры работы таких организаций — "нелегалов".

"Одна крупная псевдолизинговая компания действует уже не только на Юге России — в Сочи, Краснодаре, Новороссийске и Ростове-на-Дону. Но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Саратове", — отметила она.

На сайте этой компании предлагается вложить деньги под 21% годовых. При этом у них нет лицензии Банка России.

"Клиенты, побывавшие в офисе, жалуются, что там специально создается шумная атмосфера, в которой нельзя спокойно и вдумчиво прочитать условия договора. Это, кстати, одно из отличий нелегальных участников рынка финансовых услуг", — предупредила собеседница издания.