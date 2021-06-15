2021-06-15T10:54:00+03:00
2021-06-15T11:10:04+03:00
2021-06-15T10:54:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210615/833931325.html
Центробанк будет жестко бороться с выманиванием денег россиян
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ будет "закручивать гайки" на инвестрынке, пока не увидит, что компании перестали выманивать деньги граждан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы будем продолжать,... ПРАЙМ, 15.06.2021
финансы, рынки, инвестиции, цб рф, новости, финансы, рынки, банки
https://1prime.ru/images/83230/67/832306727.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/67/832306727.jpg
https://1prime.ru/images/83230/67/832306724.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/67/832306724.jpg
https://1prime.ru/images/83230/67/832306721.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/67/832306721.jpg
https://1prime.ru/finance/20210615/833928956.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ будет "закручивать гайки" на инвестрынке, пока не увидит, что компании перестали выманивать деньги граждан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы будем продолжать, можно так сказать, "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не в выманивании у него здесь и сейчас денег", — сказала она, выступая в Госдуме.
При этом она отметила, что ЦБ принимает активные меры для защиты розничных инвесторов. "Мы будем вводить требования к тому, как финансовая организация продает свои продукты, не вводит ли людей в заблуждение. Вводим ключевые информационные документы по каждому продукту: в них просто и коротко будут описаны основные параметры, риски продуктов", — добавила она.
Кроме того, по словам Набиуллиной, нужно предусмотреть механизм "сквозного периода охлаждения", чтобы "человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили и отрекламировали некоторые продукты, мог отказаться от любой услуги".