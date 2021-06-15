МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ будет "закручивать гайки" на инвестрынке, пока не увидит, что компании перестали выманивать деньги граждан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Россиян предупредили о мошеннических схемах на Юге страны

"Мы будем продолжать, можно так сказать, "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не в выманивании у него здесь и сейчас денег", — сказала она, выступая в Госдуме.

При этом она отметила, что ЦБ принимает активные меры для защиты розничных инвесторов. "Мы будем вводить требования к тому, как финансовая организация продает свои продукты, не вводит ли людей в заблуждение. Вводим ключевые информационные документы по каждому продукту: в них просто и коротко будут описаны основные параметры, риски продуктов", — добавила она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, нужно предусмотреть механизм "сквозного периода охлаждения", чтобы "человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили и отрекламировали некоторые продукты, мог отказаться от любой услуги".